Es gibt erstaunlich viele Themen, mit denen man sich während der Baby-und Kleinkindjahre beschäftigt, die in der Pubertät wiederkehren. Eines davon ist Schlafen. Lustigerweise hat sich bereits während den Schwangerschaften abgezeichnet, was diesbezüglich auf mich zukommen würde. Kind 1 turnte neun Monate lang in mir rum, gefühlt ohne je ein Auge zuzutun. Kind 2 verpennte sogar die letzte Chance, sich in die richtige Geburtsposition zu drehen, versuchte es trotzdem noch und blieb quer stecken. Und schlief so weiter bis zum Kaiserschnitt.