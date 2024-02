«Eine schöne Hülle ist eine Rüstung»

Gibt es Fälle, in denen Sie Menschen, die sich bei Ihnen einer Schönheits-OP unterziehen möchten, abweisen?

Ich spreche mit allen Kundinnen und Kunden darüber, was sie sehen, was sie stört und was ich sehe. Ich spreche darüber, dass das, was sie zurzeit so wahnsinnig stört, etwas ist, das von 100 Menschen 99 vielleicht nicht sehen, wenn sie sie anschauen. Ich spreche darüber, dass es Möglichkeiten – abseits der Operation – gibt, wie man dieses Problem angehen könnte. Wenn sie sich trotzdem für die Operation entscheiden und bereit sind, die Schmerzen und die möglichen Komplikationen zu tragen, können wir darüber sprechen, etwas zu machen.