Depressionen im eigenen Umfeld? Das sollten Angehörige wissen

Welche Strategien gibt es, um den Betroffenen oder die Betroffene zu unterstützen?

Elfmann: Vielen Betroffenen hilft ein strukturierter Alltag mit möglichst festen Schlafenszeiten und regelmässig Bewegung. Man sollte versuchen, in Kontakt zu bleiben. Wenn Menschen mit Depressionen eine Einladung oder ein Angebot ablehnen, sollte man dies nicht persönlich nehmen. Denn wenn sie «Nein» sagen, meinen sie oft: «Ich kann das gerade nicht.» Man kann es an einem anderen Tag wieder versuchen. Vielleicht ist die Aktion zu viel gewesen und man kann mit einem einfacheren Vorschlag mehr motivieren? Es fällt leichter sich zu einem kleinen Spaziergang im Park zu überwinden, als zu einem Tagesausflug in die Berge.