Gut zu Fuss – so gehts

In jedem Fall lohnt es sich, seinen Füssen genügend Sorge zu tragen: Das Trocknen der Zehenzwischenräume nach dem Duschen und das Eincremen gehören zur täglichen Routine. Ab und an ein Fussbad entspannt nicht nur die Füsse, sondern auch das Gemüt. Und: Um Nagelpilz und Warzen zu verhindern, sind in Hallenbädern und Umkleidekabinen Badeschuhe empfehlenswert. So läufts mit den Füssen rund.