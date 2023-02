Gingivitis

Dabei handelt es sich um eine oberflächliche Entzündung, die man durch gründliches und regelmässiges Zähneputzen beheben kann. Normalerweise ist dabei das Zahnfleisch geschwollen und gerötet.

In diesem Fall ist der ganze Zahnhalteapparat entzündet. Die Folgen sind ein Rückgang des Zahnfleischs und des Kieferknochens. Wer nichts unternimmt, kann dadurch seine Zähne sogar verlieren.

Hilfe aus dem Gemüseregal

Klingt alles nicht sehr wünschenswert. Trotzdem müsst ihr bei Zahnfleischbluten nicht gerade in Panik verfallen. Am einfachsten ist es, einen Termin beim Zahnarzt zu planen. Kommt ein Vitamin-C-Mangel als Ursache infrage, hängt ihr am besten noch einen kleinen Ausflug in den nächsten Supermarkt an. Dort steuert ihr direkt das Gemüseregal an und packt ein: rote Peperoni, Kiwis, Broccoli und Rosenkohl. Sie alle enthalten besonders viel Vitamin C. Guten Appetit!