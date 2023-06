Schritt für Schritt herantasten

Sollte man ab sofort also nur noch barfuss laufen? Nein. Da wir Menschen uns bereits so an Schuhe gewöhnt haben, sollte man langsam mit dem Barfussgehen anfangen. Am besten ist es, jeden Tag für eine kurze Zeit die Schuhe auszuziehen. Eine Stunde am Tag barfuss zu gehen, reicht für den Anfang. Da die Fusssohle anfangs noch sehr empfindlich ist, sollte man erstmal nur auch weichem Untergrund wie Gras oder Sand trainieren. Gleich auf dem Asphalt oder Waldboden zu gehen, kann zu Verletzungen führen.