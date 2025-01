Diese 5 Faktoren können der Grund sein, warum du nicht abnimmst 

5. Stress

Stress setzt eine Kettenreaktion negativer Effekte in Gang. «Unter Stress wird vermehrt Cortisol ausgeschüttet, was dazu führt, dass unsere Lust auf energiereiche Lebensmittel steigt», sagt Widmer. Durch den Konsum von zu vielen Kohlenhydraten und Süssigkeiten steige auch das Insulin an. «Das ist ungünstig, weil Insulin dafür sorgt, dass die Energie im Körper gespeichert wird.» Ausserdem essen gestresste Menschen tendenziell mehr, weil die Hormone, die das Sättigungsgefühl auslösen, reduziert sind. Nicht zuletzt beeinträchtigt ein erhöhter Cortisolspiegel den Schlaf, was sich ebenfalls negativ auf das Gewicht auswirken kann. Stressregulation sei deshalb enorm hilfreich und in der heutigen Zeit äusserst wichtig, um erfolgreich abzunehmen, sagt die Expertin. Gute Effekte erziele man mithilfe von Bewegung, Meditation, progressiver Muskelentspannung oder Atemtechniken.