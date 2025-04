Diese Dinge trainieren das Gehirn

Laut einer Studie nimmt die Fähigkeit, schnell auf Reize zu reagieren, ab dem 25. Lebensjahr ab. Heisst das, dass unser Gehirn so früh zu altern beginnt?

Barbara Plagg: So würde ich das nicht sagen – das wäre, als würde man ein Auto nur an seiner Beschleunigung messen. Intelligenz ist aber mehr als nur Schnelligkeit, und unser Gehirn ist in unterschiedlichen Phasen unseres Lebens unterschiedlich talentiert. Reaktionszeiten können zwar schon ab 25 Jahren minimal abnehmen, dafür werden unser Sprachverständnis, unsere Problemlösungsfähigkeit und unser emotionales Urteilsvermögen immer besser. Ausserdem können wir unser Gehirn darin unterstützen, ein Leben lang neue Synapsen und in manchen Arealen sogar neue Nervenzellen zu bilden.