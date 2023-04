Von Ashtanga bis Yin: Welche Yoga-Art passt zu wem?

Yoga ist nicht gleich Yoga. Es gibt mehr Arten als Buchstaben im Alphabet. Die eine sorgt für Entspannung, die nächste für Flexibilität und andere für Kraft. Vor allem soll Yoga eins tun: Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Seit ihrer Geburtsstunde vor rund 3.500 Jahren in Indien hat die Praxis einen grossen Wandel erfahren und ist seit einigen Jahrzehnten auch in der westlichen Welt in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Doch bei den verschiedenen Arten kann man schnell den Durchblick verlieren. Welche Yoga-Art zu einem passt, ist sehr individuell und hängt von den eigenen Bedürfnissen ab. Von Ashtanga über Jivamukti bis Yin: die beliebtesten Yoga-Arten im Überblick.