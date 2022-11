Beim Planken hochschauen? Das ist gefährlich

Und warum sollten wir beim Planking nun niemals aufschauen?

Sich im Spiegel oder von der Trainingspartnerin oder dem Trainingspartner Bestätigung abzuholen, kann motivierend sein. Trotzdem kann der Blick nach oben der Gesundheit schaden: Nackenschmerzen und sogar Verspannungen der oberen Rückenmuskulatur können einen plagen, wenn man sich nicht an die goldene Regel des Plankings hält. Heisst also: Immer darauf achten, beim Planking die Augen zu Boden gerichtet zu halten. Be humble – trotz stahlharter Abs.