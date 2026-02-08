Bekommt ihr beim Joggen Seitenstechen?

Mal pikst es links, dann eher rechts und manchmal sogar gleich auf beiden Seiten – da können die Schuhe noch so gut gefedert, unsere Motivation noch so gross sein. Seitenstechen überfällt uns aus heiterem Himmel und meist genau dann, wenn wir gerade den perfekten Laufrhythmus gefunden haben. Die Füsse gleiten schwungvoll über den Waldboden, die Arme schwingen im Takt – und dann, ohne Vorwarnung: ein stechender Schmerz im Oberbauch, der uns (je nach Intensität) zusammenkrümmen lässt. Zum Glück ist das Seitenstechen nach einer kurzen Pause oft ebenso schnell wieder weg, wie es gekommen ist. Aber: Woher kommt es überhaupt?