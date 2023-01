Tell me when?

Wann soll vor und nach dem Training gegessen werden?

Mit dem vollen Bauch ist das so eine Sache. Man darf angeblich nicht mit ihm in den Pool, sollte lieber nicht mit ihm ins Bett und bitte erst recht nicht zum Sport. Aber was tun, wenn vor dem Training der Magen knurrt? Wir haben eine gefragt, die es wissen muss.