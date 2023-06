Wenn es darum geht, an der eigenen Bikinifigur zu arbeiten, ist die Motivation im Sommer bekanntlich am höchsten. In Sachen Sport sollte man allerdings auch «nicht gleich von null auf hundert starten», betont Professor Dr. Sven Ostermeier, leitender Orthopäde und Sportmediziner der Gelenk-Klinik Gundelfingen, im Interview. Das sind die wichtigsten Tipps, um im Sommer fit zu werden oder zu bleiben.