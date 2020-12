Nun, nicht jeder Rückenschmerz ist auf einen lahmen Po zurückzuführen. Und dem Artikel ist auch nicht zu entnehmen, wie lange rumsitzen lange genug ist, damit der Gluteus Maximus vergisst, wie er funktioniert – aber so oder so sollte man es nicht drauf ankommen lassen. Also los zu Vorsatz Nummer 12 (davor stehen Dinge wie die Welt retten durch das schonen der Umwelt oder Oma öfter anrufen) fürs Jahr 2021: Po-Training (Whoop). Und da wir sowieso schon daheim sind, machen wir das auch gleich zu Hause mit diesen Übungen. Was wir noch dazu brauchen ist ein Theraband und sonst nichts.