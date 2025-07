Wandern trainiert den ganzen Körper

Dass wir vom Wandern stramme Waden und Oberschenkel bekommen, ist klar. Neben der Beinpartie sind aber auch Rumpf und Rücken gefordert, welche den Körper im Gelände stabilisieren. Auf unseren Po wirkt sich Trekking ähnlich positiv aus wie Treppensteigen. Und wer Stöcke benutzt, trainiert sogar die die Arm- und Schultermuskulatur. Alles in allem ist die Belastung der Gelenke weniger stak als beim Laufen und die Muskeln werden gleichmässiger beansprucht als beim klassischen Krafttraining. Ein schonendes Ganzkörpertraining an der frischen Luft also – was will man mehr?