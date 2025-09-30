Warum kurze Übungen effektiver sind

Häufigkeit vor Ausdauer

Zusammen mit japanischen Wissenschaftler*innen der Universitäten Niigata und Nishi Kyushu haben sie untersucht, ob in puncto Trainingserfolg mehr auch wirklich mehr ist. Für ihre Studie teilten die Forschenden 36 Proband*innen in drei Gruppen ein: Während die erste Gruppe einmal pro Woche 30 Bizeps-Curls am Stück machte, führte die zweite jeweils sechs Wiederholungen an fünf Tagen pro Woche aus. Die dritte Gruppe wiederum musste bloss einmal pro Woche sechs Bizeps-Curls machen. Nach vier Wochen zeigte die Gruppe mit den 30 Armbeugen am Stück keine Zunahme der Muskelkraft – jedoch eine Zunahme der Muskeldicke. Die Gruppe, die einmal pro Woche «trainierte», zeigte hingegen keinerlei Veränderungen. Den grössten Effekt erzielt die Gruppe mit den regelmässigsten Wiederholungen im Verlauf der Woche. Dort nahm sowohl die Muskelkraft als auch die Muskeldichte zu. Damit konnten die Forscher*innen belegen, dass bereits ein kleines Pensum an Bewegung pro Tag langfristig einen signifikanten Unterschied macht.