Nein, das ist kein Scherz. Was bisher diverse Diäten und ein straffes Sportprogramm richten sollten, erzielen wir jetzt ganz einfach im Schlaf. Zu schön, um wahr zu sein? Nö. Das Phänomen ist sogar wissenschaftlich bestätigt. 2010 begleiteten Forschende der University of Chicago zehn übergewichtige Proband*innen beim Abnehmen. Die eine Hälfte durfte innerhalb eines Monats täglich nur 5,5 Stunden schlafen, die andere Gruppe wurde dagegen zu satten 8,5 Stunden Schlaf verdonnert. Am Ende des Experiments nahmen beide Gruppen gleich viel ab. Der Haken: Die Probanden mit wenig Schlaf verloren Muskelmasse statt Fett. Das liegt daran, dass wenig Schlaf die Produktion des Hormons Cortisol erhöht. Und das holt sich die benötigte Energie eben aus den Muskeln und nicht aus dem Fett.