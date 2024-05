Was ist 3D-Training und warum ist es so wichtig?

Ausgebildete Fitnesstrainer*innen stellen ihre Stunden so zusammen, dass der Körper mit verschiedenen Übungen in allen drei Dimensionen gestärkt wird. Wer Zeit sparen und trotzdem in 3D sporteln will, sucht sich Bewegungsabläufe aus, die sich durch mindestens zwei, idealerweise durch drei der folgenden Ebenen bewegen. Wir erklären die drei Dimensionen und zeigen eine Beispielübung, die uns ganzheitlich stärkt.