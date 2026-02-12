Der Erfinder der Massagepistole, US-Chiropraktiker Jason Wersland, handelte im Übrigen nicht ganz uneigennützig: Er soll seine starken Rückenbeschwerden, unter denen er seit einem Motorrad-Unfalls litt, erst durch perkussive Massage losgeworden sein. Die Theragun kümmert sich also nicht nur um Muskelkater, sondern lindert, wie bereits erwähnt, ausserdem Schmerzen oder dient der reinen Entspannung. Wer derzeit unter den Folgen des vermeintlich süssen Home Offices, dem täglichen Arbeiten ohne Bürostuhl und wenig Bewegung leidet, kann sich mit dem Gadget auch das sogenannte Tech Neck wegschiessen – oder sich beim Netflixen schlicht und einfach angenehm durchrütteln lassen. Bis auf wenige Stellen klappt das mit der Self Care nämlich ganz wunderbar. Denn wer hat noch nie davon geträumt, sich ohne fremde Hilfe selbst zu massieren?