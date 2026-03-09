Wie gelingen dir Deadlifts, Mountain-Climber & Co.?

Push Ups

Auch dieses Wort ist mal wieder ein «cooler», eigentlich überflüssiger Anglizismus. Es handelt sich nämlich um ganz normale Liegestütze. Und falls ihr die nicht kennt: Ihr stützt euch in der Bauchlage mit den Händen vom Boden ab und drückt euch immer wieder hoch und runter. Dabei sollten Kopf, Schultern, Rücken, Po und Beine eine Linie bilden. Unser Tipp: Je enger die Hände beieinander liegen, desto schwieriger ist die Übung, und desto mehr werden die Arme beansprucht.