Wie man ab 40 fit bleibt – und noch viel länger

2. Dehnen

Beweglichkeitsübungen und Dehnungen sind besonders wichtig, wenn wir älter werden, weil unsere Muskeln und Bindegewebe wie Sehnen und Bänder steifer werden. Locker und geschmeidig zu bleiben, kann helfen, Verletzungen vorzubeugen und den Bewegungsumfang während des Trainings zu verbessern. Also darauf achten, dass die Fitnessroutine Dehnungs- und Flexibilitätsübungen wie Yoga enthält. Ausserdem führt das viele Sitzen am Tag dazu, dass wir steif werden, vor allem in den Hüften.