3 leckere Kaffee-Variationen ohne Milch

So gehts:

Lasst den Teebeutel und den kleingehackten Ingwer für etwa drei Minuten in heissem Wasser ziehen und wärmt nebenbei in einer anderen Pfanne die Hafermilch auf. Dann nehmt ihr den Grünteebeutel raus und giesst das heisse Wasser durch ein Sieb in die warme Milch, damit die Ingwerstücke zurückbleiben. Zuletzt könnt ihr jetzt noch den Kokosblütennektar hinzugeben, gut mischen und fertig – lasst es euch schmecken!