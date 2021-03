Von wegen nur Wasser!

6 gute Gründe, weshalb wir alle mehr Gurken essen sollten

Wer bisher behauptet hat, dass Gurken einfach nur ein langweiliges, fades Salatgemüse ist, der sollte jetzt die Ohren spitzen. Denn das Kürbisgewächs hat ganz schön was auf dem Kasten. Was es alles so drauf hat, verraten wir euch hier.