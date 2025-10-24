Ab wann ist Zucker ungesund?

Wir wissen es alle: (Zu viel) Zucker ist nicht gesund! Die Hände können wir trotzdem nur schwer davonzulassen. Nicht zuletzt, weil sich Zucker geschickt in sämtliche Nahrungsmittel schmuggelt. Der weisse Teufel versteckt sich im vermeintlich gesunden Frühstücksmüesli, in der Tomatensauce beim Mittagessen, oder im Nussriegel für zwischendurch. Rechnet man noch die üblichen Naschereien wie Schokolade oder Kekse dazu, kommt man auf eine beträchtliche Summe – und das täglich.