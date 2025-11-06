Bananen zum Frühstück sind schlechter als gedacht

Zuckertief vorprogrammiert

Woran das liegt? Vor allem am hohen Zuckergehalt der weltweit beliebtesten Frucht. Die knapp 25 Prozent Zucker lassen unseren Insulinspiegel in die Höhe schiessen – und dann genau so rasant wieder abfallen. Ausserdem bilden sich im Körper Säuren und Alkohole, die unserem Verdauungstrakt zu schaffen machen. Die Folge sind Müdigkeit und Hunger, schon kurz nach dem Zmorge. Und es kommt noch schlimmer: Die Vitamine und Nährstoffe der Banane können wir uns ebenfalls gleich schenken. Allein kann unser Körper sie nicht aufnehmen. Er braucht etwas Unterstützung …