Beim Scheinfasten ist essen erlaubt!

Schutz vor Krankheiten

Die Expertin sagt: «Das Scheinfasten versetzt den Körper in einen Zustand, in dem beschädigte und alte Zellen abgebaut und recycelt werden.» Dieser Prozess wird als Autophagie bezeichnet. Er läuft eigentlich automatisch ab, wird durch das Fasten aber beschleunigt. Die Autophagie sorgt dafür, dass die Zellen wieder effizienter arbeiten können und sich keine schädlichen Proteine ansammeln, die mit Krankheiten wie Alzheimer oder Krebs in Verbindung stehen.