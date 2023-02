Eine Pizza aus Eiweiss? Funktioniert!

Für ca. 2 Portionen 4 Eiweiss und 1 TL Maisstärke steif schlagen. Die Masse auf ein mit Backpapier belegtes Blech ausstreichen (ca. 1 cm, am Rand darf's auch 1,5 bis 2 cm hoch sein). Im auf ca. 170 Grad vorgeheizten Ofen für 10 bis 15 Minuten backen. Blech aus dem Ofen nehmen und den Eiweissboden mit allem belegen, was es für eine Pizza braucht – Tomatensauce, Tomaten und Käse – aber evtl. auch Kapern oder hauchdünn geschnittene Zwiebeln, wenn man denn mag. Mit Salz, Pfeffer, Knoblauchpulver, Oregano oder Pizzagewürz abschmecken. Nochmals in den Ofen schieben, bis der Käse geschmolzen ist (5 bis 10 Minuten). Wenn es in der Küche wie in einer Pizzeria riecht, ist es Zeit, die Pizza rauszunehmen (der Boden löst sich sehr leicht vom Papier) und sie sofort geniessen.