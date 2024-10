Das ist die wahrscheinlich leckerste Diät der Welt

Regel 2: Früh und viel zum Mittag essen

Joa, wer schon auf ein richtiges Frühstück verzichtet, der darf dann am Mittag so richtig reinhauen. Der Lunch startet bei den Italienern um Punkt 12 und geht (solange es der Zeitplan zulässt) gut und gerne auch mal mehrere Stunden. Bestellt wird, was das Herz begehrt. Pizza Caprese, Spaghetti Bolognese, Bruschetta oder eine Kugel Büffelmozzarella. Man isst, bis man satt ist – so richtig satt.