Diese 3 Säfte helfen beim Entschlacken

Der Frühling ist da (auch wenn das Wetter nicht danach aussieht) und somit kommt auch das Verlangen nach erfrischenden und luftig leichten Getränken auf. Je näher der Sommer kommt, je grösser wird die Lust auf ein eiskaltes Glacé. Obwohl, das kann ziemlich aufblähend sein und kalorienarm ist das Ganze auch nicht wirklich. Da greifen wir doch lieber zu einem frisch gepressten Smoothie. Und am liebsten einer, der den Stoffwechsel so richtig auf Vordermann bringt. Also … ran an den Mixer!