Stellt die Pflanzen weg, macht Platz für Zimmerbäume

Die Glückskastanie

Die mexikanische Pachira Acuatica beschert Glück und Wohlstand, heisst es. Ein heisser Tipp also, dieses Bäumchen mit dem geflochtenen Stamm und der üppigen Krone, das bei uns etwa zwei Meter hoch wird. Tropische Temperaturen sind generell ihr Ding, weswegen sie ein fröhlicher Stubenhocker ist, der Frost niemals überleben würde.

Wo bäumt sie sich am liebsten auf?

Gerne das ganze Jahr über an einem hellen Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Was schluckt der Baum?

Die Glückskastanie speichert enorm viel Wasser in ihrem Stamm. Vor allem in den Sommermonaten sollte sie regelmässig, aber nie zu üppig gegossen werden, Staunässe mag die Pachira überhaupt nicht. Wichtig: Immer erst dann wieder den Durst stillen, wenn das Substrat trocken ist. Im Winter reduziert man am besten auf regelmässige kleine Schlucke. Ausserdem liebt der Baum etwaige feinnebelige Duschen mit dem Wasserdisperser. Ihr wisst ja, die Luftfeuchtigkeit.