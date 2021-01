Warum wir jetzt unsere Matratzen auslüften sollten

Was man dabei beachten soll:

Die Luft muss trocken sein

Keine direkte Sonneneinstrahlung

Vorsicht, dass die Matratze nicht verschmutzt wird.

Wenn man das schwere Teil schon mal aus dem Bettrahmen gehievt hat, kann man es auch gleich einmal in eine ungewohnte Position manövrieren und hochkant hinstellen. So bekomme die Matratze frische Luft von allen Seiten, sagt die Expertin. Zu lange sollten wir sie aber nicht in dieser Position verharren lassen, weil wir sonst Knicke riskieren.