Wir lagern ihn falsch

Eigentlich ist es ganz logisch: Im Supermarkt liegt der Knoblauch offen zwischen dem restlichen Gemüse, also machen wir das zu Hause auch so – oder? Leider müssen wir euch enttäuschen. Denn die Knolle, die sich eigentlich enorm lange (bis zu 12 Monate) hält, wird so schnell überreif. Am besten gefällt es ihr in einem Tontopf mit Deckel oder in einer Papiertüte verpackt an einem dunklen Ort.

Im Kühlschrank, in einer Tupperdose oder einer Plastiktüte ist Schimmel hingegen vorprogrammiert.