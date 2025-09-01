Diese Lebensmittel fördern erholsamen Schlaf

La-le-lu, nur der Mann im Mond schaut zu … eigentlich seid ihr bereit für die Heia, doch plötzlich macht sich euer Magen mit einem lauten Knurren bemerkbar? Kein Grund zur Sorge, ihr müsst nicht hungrig ins Bett. Nächtliche Snacks sind gar nicht so schlimm wie angenommen – wenn ihr zu den richtigen greift. Denn es gibt Lebensmittel, die nicht schwer aufliegen und erst noch eure Schlafqualität positiv beeinflussen. Welche das sind, erfahrt ihr hier: