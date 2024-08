Milchshake

«My Milkshake Brings All The Boys To The Yard», versprach uns Kelis 2003 lauthals. Ihrer damaligen Figur nach zu urteilen, flunkerte sie da aber. Ihren Waschbrettbauch, der wohl in Wahrheit die Boys Schlange stehen liess, hat sie vermutlich keinem Milkshake zu verdanken. Durch Milch, Rahm und Zucker sorgt der nach dem Verzehr nämlich für einen unschönen Blähbauch. Den Shake also lieber gegen einen selbstpürierten Smoothie tauschen – ohne Milch.