Diese Tricks machen Lebensmittel wieder frisch

Lampige Kräuter

Peterli & Co. müssen wir wie Blumen behandeln. Darum sollten wir sie immer in ein mit Wasser gefülltes Glas stellen. Noch besser: Wenn wir einen kleinen Plastiksack drüberstülpen und ihn mit einem Haushaltsgummi am Glas befestigen. Durch dieses «Mini-Gewächshaus» bleiben sie länger frisch. Alternativ legen wir sie – in Zeitungspapier eingewickelt – in den Kühlschrank.