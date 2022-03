So gehts:

Zuerst kochen wir den Bulgur (wie auf der Verpackung beschrieben) und schneiden in der Zwischenzeit die rote Zwiebel, Gurken, Kräuter, Pistazien und den Feta klein. Sobald der Bulgur abgekühlt ist, mischen wir alle Zutaten in einer grossen Salatschüssel untereinander und schmecken das Ganze mit Salz, Pfeffer und einem Schuss Olivenöl ab. Wer will, kann wie Jennifer den Salat noch mit etwas Trutenspeck (ohne Öl anbraten) oder alternativ mit gekochter Pouletbrust oder Eiern garnieren. En Guete – in Gedanken freuen wir uns darauf, die 50 auf dem Buckel zu haben.