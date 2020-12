Pistazienmilch ist die neuste Kuhmilch-Alternative

750 ml Wasser

120 Gramm geröstete, ungesalzene Pistazien

3 Datteln oder 1 TL Ahornsirup

eine Prise Vanille oder Zimt

eine Prise Salz

Und so gehts:

Lasst die gerösteten, ungesalzenen Pistazien für etwa vier Stunden in einer Schüssel Wasser einweichen. Danach könnt ihr das Wasser abgiessen, die Pistazien abspülen und trocknen lassen. Nun könnt ihr sie mit den 750 ml Wasser, einer Prise Vanille oder Zimt (je nachdem, was ihr lieber mögt) und den Datteln oder dem Ahornsirup (auch hier: je nach eurer Wahl) in einen Mixer geben und auf niedriger Stufe pürieren. Sind keine Stücke mehr zu sehen, könnt ihr erstmal kosten und je nach Bedarf noch etwas salzen. Danach die Milch durch ein feines Sieb giessen und schon ist sie fertig. Übrigens: Die Milch sollte kühl gelagert werden und bleibt maximal bis zu fünf Tage haltbar. Prost!