Ob Matcha Latte, Chiasamen oder Avocado-Toast – immer mal wieder tauchen Hip-Foods am Lebensmittelhorizont auf, um die man kaum herumkommt. Outet man sich als Verweigerer (meist einfach, weil einem die Zutaten nicht schmecken) wird man von allen Seiten schief angeguckt und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass der Hype bald vorüber ist. Okay, wir haben die Situation vielleicht ein kleines bisschen überspitzt. Allerdings aus gutem Grund. Denn kennt ihr den oben beschriebenen Struggle bisher vom Bananenbrot, kommt jetzt eure Rettung: Sabrina von Healthy & Happy hat ein ebenso gesundes Rezept entwickelt, das ganz ohne Bananen auskommt – das Breadini.