Ob Matcha Latte, Chiasamen oder Avocado-Toast – immer mal wieder tauchen Hip-Foods am Lebensmittelhorizont auf, um die man kaum herumkommt. Outet man sich als Verweigerer (meist einfach, weil einem die Zutaten nicht schmecken) wird man von allen Seiten schief angeguckt und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass der Hype bald vorüber ist. Okay, wir haben die Situation vielleicht ein kleines bisschen überspitzt. Allerdings aus gutem Grund. Denn kennt ihr den oben beschriebenen Struggle bisher vom Bananenbrot, kommt jetzt eure Rettung: Sabrina von Healthy & Happy hat ein ebenso gesundes Rezept entwickelt, das ganz ohne Bananen auskommt – das Breadini.
Die Kombi aus Brot und Kuchen passt perfekt in den Herbst:
Fluffy Apple Breadini
Basisbrot
- 2 Eier (oder diese veganen Alternativen)
- 180 g Apfelmark
- 180 g Joghurt (Natur, Kokos oder Soja)
- 60 ml Ahornsirup
- 100 g gemahlene Nüsse
- 100 g Dinkelmehl
- 1 Prise Salz
- 1 TL Backpulver
Adding
- 2 EL Cashewbutter
- 1 EL Zimt
- 100 g getrocknete Cranberries
Topping
- 1 Apfel in Scheiben
- 1 handvoll gehackte Haselnüsse
Zubereitung:
Eine Kastenform mit Backpapier auslegen und den Ofen auf 180 Grad Umluft vorheizen. Anschliessend Eier, Apfelmark, Joghurt und Ahornsirup zu einer cremigen Masse mixen. Alle anderen Zutaten nach und nach hinzufügen und die fertige Masse in die Form füllen. Mit Apfelscheiben und Haselnüssen garnieren. 40-45 Minuten muss das Brot im Ofen goldbraun backen. Im Anschluss auf einem Gitter auskühlen lassen und möglichst frisch geniessen!