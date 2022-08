Gemüse

Ihr geringer Zuckeranteil macht sie zur besten Snack-Wahl überhaupt. Damit uns beim Naschen nicht langweilig wird, essen wir Gemüse am liebsten zusammen mit einem leichten Dip aus Magerquark, den wir mit Kräutern und Gewürzen anreichern. Zum Dippen eignen sich vor allem Rüebli, Peperoni, Gurken – die wir vorab in Scheiben schneiden – und Cherry-Tomätli. Besonders Letztere sind reich an Vitaminen und Wasser, was unserem Organismus an Hitzetagen zugute kommt.