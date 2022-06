Diese 5 Lebensmittel kühlen uns ab

Gurke

Habt ihr gewusst, dass das grüne Gewächs mit der Wassermelone verwandt ist? Das macht die Gurke ebenfalls zu einem perfekten Durstlöscher. Laut der Traditionellen Chinesischen Medizin soll sie nicht nur kühlen, sondern auch die Lunge befeuchten und unsere Haut reinigen. Ausserdem ist das Fruchtgemüse reich an essenziellen Vitaminen und Mineralstoffen, wie etwa Kalium. Aber Achtung: Weil die meisten Vitalstoffe in der Schale stecken, sollte die Gurke am besten ungeschält gegessen werden. Zum Beispiel in Form einer erfrischenden Salatzutat, eines knackigen Snacks für zwischendurch oder als leckeren Dip. Hierfür einfach die Gurke in einen Quark raffeln und nach Belieben mit Gewürzen und Kräutern abschmecken.