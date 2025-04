So können sich darauf Viren befinden, die Hepatitis A auslösen – das ist eine Entzündung der Leber. Die Erreger werden durch eine Schmierinfektion über kleinste Spuren von Stuhlresten an den Händen oder über Gegenstände weitergetragen und über den Mund aufgenommen. Das ist in der Schweiz allerdings kaum ein Thema, sondern betrifft in erster Linie Länder mit niedrigem Hygienestandard in tropischen und subtropischen Gebieten.