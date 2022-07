Wie Jennifer Aniston ihre Haferflocken morgens upgraded

Warum sollten wir es Jennifer Aniston nachmachen und mehr Haferflocken essen?

Haferflocken sind ein natürliches und ballaststoffreiches Vollkornprodukt, das aufgrund des enthaltenen Korns besonders reich an Antioxidantien, Mineralstoffen und Spurenelementen wie Magnesium, Kupfer, Eisen, Phosphor und Zink ist und zudem ein bemerkenswertes Plus an pflanzlichen Proteinen, langkettigen Kohlenhydraten, ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen, Vitamin B1 sowie Folsäure liefert.