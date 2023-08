Zutaten:

2 grosse Gurken, in Scheiben oder Würfeln geschnitten

1 Zwiebel, in feinen Streifen (oder Bundzwiebeln in kleinen Ringen)

2 – 3 Knoblauchzehen, geschält

1/2 Bund Dill

Ca 6. EL Essig

1 EL Zucker

2 TL Senfkörner

1 TL Salz

etwas Pfeffer



Zubereitung:

Alle Zutaten in ein Gefäss (oder in einen Gefrierbeutel) geben, das luftdicht verschlossen werden kann. Das Gefäss verschliessen und kräftig durchschütteln. Danach in den Kühlschrank stellen, nach 30 Min. nochmals schütteln. Nach 1 bis 2 Stunden sind die Gurken durchgezogen und können bereits genossen werden. Sie halten sich ca. 1 Woche im Kühlschrank. Einfach vor dem Servieren jeweils etwas schütteln. TIPP Statt mir Zucker kann auch mit Erythrit gesüsst werden.