Falsche Kapern

Haltbar macht man sie zusammen mit Salz und bewahrt sie in einem Glas auf. Genauso wie Kapern. Das funktioniert ganz einfach! Geschlossene und trockene Knoblauchknospen mit etwas grobem Meersalz (Verhältnis 1:10) in ein sauberes Glas geben und mit dem Deckel verschliessen. Gut schütteln, damit sich das Salz, das den Knospen die Feuchtigkeit entzieht, verteilt. Mindestens eine Woche bei Zimmertemperatur stehen lassen. Dann ab in den Kühlschrank damit zum Aufbewahren.