«Trockene» Plätzchen, die richtig aufbewahrt werden (dazu gleich mehr) innerhalb von zwei Monaten vernaschen.

Alle Guetzli, die mit Konfitüre, Marzipan oder einer Creme gepimpt sind, besser nicht länger als eine Woche liegen lassen.

Eine Ausnahme bilden Leb- und Honigkuchen. Die werden erst nach etwa zwei bis drei Wochen so richtig köstlich und halten sich bis zu vier Monate.

Wie bewahren wir Guetzli richtig auf?

Kalt und in Rudeln. Heisst: Spitzbuben, Mailänderli, Makronen, Zimtsterne – ganz egal, was ihr gezaubert habt, lasst euer Backwerk vollständig abkühlen und alle Verzierungen komplett trocknen, bevor ihr es in Dosen oder andere Behältnisse verfrachtet! Und: Gleich und gleich gesellt sich gern. Lagert am besten alle Guetzli-Sorten getrennt voneinander. Wer nur eine einzige Keksdose im Haus hat, kann sich mit ein paar Lagen Backpapier zwischen den verschiedenen Keksen behelfen.