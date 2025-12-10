Wie lange sind Guetzli haltbar?

Manchmal bricht er aus dem Nichts über uns herein, dieser unbändige Heisshunger auf Süsses, der uns wie ein Trüffelschwein durch sämtliche Küchenschränke stöbern lässt. Und manchmal fallen uns auf dieser Jagd Guetzli in die Hände, von denen keiner so genau weiss, wie lange die da eigentlich schon kampieren. Während wir schon gierig das Schnäuzchen öffnen und die Beute langsam Richtung offenem Schlund führen, rattern im Kopf meist folgende Fragen: Kann man die wirklich noch essen? Wie lang sind selbstgemachte Kekse denn bloss haltbar? Bezahle ich diesen Snack mit bösen Bauchschmerzen?