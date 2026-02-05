Ist Apfelessig ein Schönmacher?

3. Schöne Haut:

Ja, Apfelessig könnt ihr tatsächlich auch in eure Beauty-Routine einbauen und wie einen Toner verwenden. Da er sehr stark ist, sollte die saure Flüssigkeit immer mit etwas Wasser verdünnt werden. Getrunken bringt Apfelessig unseren pH-Wert ins Gleichgewicht, was die Grundlage im Kampf gegen Unreinheiten und Pickel ist.