Ist Apfelessig ein Schönmacher?

Am Morgen lechzen wir nach Kaffee, Tee, Orangensaft oder Smoothies. Apfelessig gehört definitiv nicht zu den Dingen, die wir uns zum Frühstück gönnen – doch genau das empfehlen wir euch. Mischt 2 Esslöffel Apfelessig in ein Glas Wasser und runter mit dem Zeug! Die unglaublichen Wirkungen sprechen für sich:
1. Starkes Immunsystem
Niemand möchte in den kalten Wintermonaten grippebedingt für zwei Wochen ans Bett fesselt sein. Apfelessig ist das ideale Bekämpfungsmittel: Es wirkt gegen Viren und kann so Erkältungen schön auf Abstand halten. Allgemein fördert Apfelessig unsere Gesundheit, weil er die Lymphknoten reinigt.
2. Gute Verdauung
Leidet ihr manchmal an Blähung, Verstopfung oder sonstigen Magenproblemen? Gut möglich, dass Apfelessig euer Retter ist: Dank der enthaltenen Nährstoffe kurbelt er die Verdauung an und wirkt als sanfte Reinigung. Auch der Darm liebt Apfelessig! Die Säure im Essig regt die Bildung von Speichel an und unterstützt die Aktivitäten von Darm und Bauchspeicheldrüse.
3. Schöne Haut:
Ja, Apfelessig könnt ihr tatsächlich auch in eure Beauty-Routine einbauen und wie einen Toner verwenden. Da er sehr stark ist, sollte die saure Flüssigkeit immer mit etwas Wasser verdünnt werden. Getrunken bringt Apfelessig unseren pH-Wert ins Gleichgewicht, was die Grundlage im Kampf gegen Unreinheiten und Pickel ist.
4. Ausgeglichener Blutzuckerspiegel
Apfelessig hilft bei der Regulierung des Blutzuckerspiegels, was wiederum Heisshungerattacken stillt und die Fettverbrennung ankurbelt.
5. Frischer Atem
Mundgeruch kann viele Gründe haben – und Apfelessig könnte DIE langersehnte Lösung sein: Die sauren Elemente im Essig bekämpfen Bakterien und sorgen dafür, dass ihr den üblen Geruch schnell wieder loswerdet.
6. Entgiftung
Wenn ihr täglich Apfelessig trinkt, kann eure Leber viel besser arbeiten und dadurch schneller Giftstoffe abbauen.
Ihr seht, die Vorteile von Apfelessig sind «mind blowing»! Ja, das erste Glas braucht etwas Überwindung – aber mit der Zeit kann man sich mit dem sauren Geschmack anfreunden.