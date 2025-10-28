Ist Gluten für unreine Haut verantwortlich?

Die kurze und erfreuliche Antwort lautet: nein! Gluten an sich wirkt sich nicht negativ auf unser Hautbild aus. Aber klären wir erst mal auf, woraus Gluten überhaupt besteht: Es ist ein Stoffgemisch aus Proteinen, das in den Samen vieler Getreidearten vorkommt. Beim Backen sorgt es dafür, dass der Teig aufgeht und das knusprige Brot seine schöne Form bekommt – also eigentlich total harmlos! Doch in den letzten Jahren ist um Gluten eine extreme Hysterie ausgebrochen. Das «Klebereiweiss» wurde regelrecht zum Feind von gesundem Essen erklärt. Was völlig übertrieben ist, wie Dr. Liv Kraemer, Fachärztin für Dermatologie, erklärt. Leidet man weder an Zöliakie noch an einer Glutensensitivität, gibt es keinen Grund, auf das Protein zu verzichten!