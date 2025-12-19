Ist Kaffee auf nüchternen Magen ungesund?

Ich wage jetzt einmal zu behaupten, dass wir alle eine ziemlich ähnliche Morgen-Routine haben: Es beginnt damit, dass wir uns schmerzlich von unserem warmen Bett trennen müssen, dann fröstelnd den Weg ins Bad auf uns nehmen und dort zum ersten Mal ein kurzes Highlight erleben, wenn wir unter der heissen Dusche stehen. Danach heisst es wieder frieren – ausser ihr habt einen kuschligen Bademantel, der euch das Gefühl von Geborgenheit gibt. Sobald wir uns für ein Outfit entschieden haben, ist es endlich Zeit, unserem schläfrigen Körper etwas Leben einzuhauchen. Und da gibt es nur eine richtige Antwort: Der ultimative, unschlagbare, unverzichtbare Wachmacher Nr. 1 – KAFFEE – von den einen auch als Lebenselixir oder schwarzes Gold bezeichnet. Das Surren der Kaffeemaschine und der Duft der gerösteten Bohnen hat eine beruhigende Wirkung und sobald der erste Schluck die Speiseröhre runterfliesst, sind wir bereit, uns der Welt da draussen zu stellen. Aber leider hat die Angewohnheit einen Hacken...