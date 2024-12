Obst: lieber essen als trinken?

Vereinfacht gesagt, was viele im Moment glauben: Fruchtsaft jagt quasi von der Zunge direkt in den Darm und dann ins Blut. Dort lässt er den Blutzuckerspiegel in die Höhe schnellen und regt die Insulinproduktion an. Die Folge: Der nächste Hunger meldet sich. Wer nachgibt, nimmt entsprechend schneller zu, und langfristig erhöht sich so angeblich auch das Risiko auf Diabetes Typ 2. Aber stimmt das wirklich?